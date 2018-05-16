Gençlik bilimle yetişiyor

Öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları sıvı losyonun üzerinde batmadan yürümeleri büyük ilgi topladı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarda, 60 öğrencinin hazırladığı 20 proje protokole tanıtıldı. Sergilenen projeler ‘Müzik beynin de gıdası mı? Mutluluğun formülü, uyuyan güzel mi? Nişastadan da zırh olur mu? Kerevizle lekeler tertemiz, fare deliğinden değil A4 kâğıdından geçelim. Yumurtam bardağımı temizler mi? Atalarımızı doğru anladık mı? Fosil yakıtlar bitkime ne yapar? Sınıfta değil halı sahada İngilizce, İznik’e ne kadar yağmur yağıyor? Okuyorum, Resfebe’den kelimelerim hem çizerim hem söylerim, bu kitap neler söylüyor, kaybolmayan terliklerim, kesirleri öğreniyorum, Hacivat Karagöz’e İngilizce öğretiyor, bu çiviler bir harika, matematikte bakış açısı, üzüm üzüme baka baka kararmış mı?’ başlıklarından oluştu.

Okul Müdürü İlyas İncir yaptığı açılış konuşmasında “TÜBİTAK’ın desteğiyle geçen yıl ilk defa ilçemizde uygulamaya koyduğumuz Bilim Fuarı etkinliğinin bu yıl 2’incisini düzenlemenin mutluluğu içerisindeyiz. Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metodlarından biridir. Bu tür etkinlikler hayal gücüyle birleşimidir. Eğitim kurumlarının amacıda bu yetenekleri ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır” dedi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın “Bu açılış hayırlı ve uğurlu olsun. Çocuklarımızın hayal gücünü bilim ve teknolojide yükselmek ve onların hayatlarını tecrübe kazandırmakta çok önemlidir. Hayal etmek, fikir üretmek, düşünmeye sevk etmek için bu projeler bir başlangıçtır. Gelecekte bir öğrencimiz dahi yetişip kendini geliştirse bu ülkemiz için büyük ivmedir. Bu tür faaliyetler desteklenmelidir. Geleceğimizin teminatları çocuklarımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kendini sürekli geliştiren, araştıran gençleri görmek bizleri mutlu ediyor. başarılarınızın devamı diliyorum” diye konuştu.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışına, İlçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İlçe Başkan Vekili Osman Balaban, CHP İlçe Başkanı Asiye Çalışkan, Milli Eğitim Müdürü Recep Büyükkayıkçı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.