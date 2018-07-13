Gençlik kampları ‘yıla’ yayılıyor

Başkan Aktaş, Kestel’in Alaçam bölgesinde kurulan gençlik kampını ziyaret ederek, izci adayı çocuklarla buluştu. Kamp ateşini yaşları 11 ila 15 arasında değişen gençlerle birlikte yakan Başkan Aktaş’a ziyaretinde, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Bayrak da eşlik etti. Kamp Sorumlusu Mustafa Altay’dan etkinlik verileri ile ilgili bilgiler alan Başkan Aktaş, ok atarak, istasyonda dart oynadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlik ve izci kampı ile çocukların zihinlerine, gönüllerine, beyinlerine ve geleceklerine dokunduklarını söyledi. Millî ve manevî değerlere bağlı, genel ahlak kurallarını benimsemiş gençlerin milleti ve devleti daha iyi yarınlara taşıyacağına inandıklarını ve bu hedef doğrultusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Burada bir tane derdimiz, heyecanımız var: Geleceğimiz olan siz gençlerin ‘milli ve manevi değerlere haiz olarak’ şehrimiz ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeniz. Aranızdaki birlik ve beraberliği artırmak, hayatınızda yararlı olacak tecrübeleri sizlere kazandırmak için bu tür organizasyonları düzenliyoruz. Şu anda burada bir yandan izcilik faaliyetleri sürerken, diğer yandan Gemlik Karacaali’de deniz kampı icra ediliyor. Orada da yaşıtlarınız, 3 günlük yaz programlarına katılarak geleceğe hazırlanıyor” dedi.

Başkan Aktaş, açıklamasında, gençlere tavsiyelerde de bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu tür organizasyonlardan yarının valileri, belediye başkanları, işadamları, fabrika işçileri ve çiftçilerinin çıkabileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, ”Allah, hepinizin geleceğini güzel etsin. Memlekete hepsi lazım. Bizim ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diye ortak değerlerimiz var. Yarın hangi pozisyonda olursak olalım, bu değerlere sahip çıkalım” diye konuştu.

Başkan Aktaş, şu anda sadece yaz aylarında düzenlenen kampların yılın 12 ayı boyunca yapılabilmesi için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade etti.