Gençlik Meclisi'nde Cakalıoğlu güven tazeledi

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda, Kıvanç Cakalıoğlu oy birliğiyle yeniden başkanlığına seçildi.

Bursa Kent Konseyi Koza Salonu'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan kurulu başkanlığına Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar seçildi.

Murat Başlar, Gençlik Meclisi'nin Bursa'nın çatı kuruluşu olduğunu ifade etti. Toplumun her kesiminden gençlerin yer aldığını Gençlik Meclisi çalışmalarını her zaman desteklerini ifade eden Başlar, “Be nde bu meclisin başkanlığını yapmış bir kardeşinizim. Sizlerle aynı heyecanı ve duyguyu paylaşıyorum. Şimdi gençlik için, Bursa'mız için daha çok çalışma zamanı. Sizlerden çok şey bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Genel kurulda teklif üzerine oylamanın açık yapılmasına karar verildi. Kıvanç Cakalıoğlu bütün üyelerin oylarını alarak yeniden başkanlığına seçildi. Yeni Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu, “Gençlik Meclisi Başkanlığını bana tekrar lâyık görerek beni onurlandıran değerli büyüklerime ve Bursa gençliğine minnettarım. Milletvekili aday adaylığı için onur ve şerefle yürüttüğüm Gençlik Meclisi Başkanlığı'na kısa bir ara vermiştim. Hâzırûn uygun gördü ve beni tekrar aday göstererek başkanlığa seçti. Daha güçlü bir şekilde Bursa'mız ve gençlerimiz için çalışacağız” dedi.

Kıvanç Cakalıoğlu'nun başkanlığındaki yeni yönetimde, Berfin Çatalkaya, Emirhan Tinç, Fatma Yalçın, Ferit Ensar Güner, Gürkan Baydar, Hüseyin Tan, İlay Doğan, Muhammed Yasir Yılmaz, Okan Yazar, Onur Koçak, Yasemin Yazıcı, Yunus Emre Gönen, Ahmet Emirhan Güleç, Bahar Kerem Karamustafa, Berfin Gökçe, Berna Bacak, Elif Özgür, Enes Doğan, Esranur Demir, Kerem Dal, Mertcan Bilgilisoy, Nihan Çökmüş, Tuğba Aydemir ve Mücahit Aydın yer aldı.