Geri dönüşüm ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Geri dönüşümde öncü işler yapan Osmangazi Belediyesi, yağ, pil, elektronik atık ve kullanılmayan kıyafetler ile birçok alanda gelecek nesilleri bilgilendiriyor. Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çocuklara çevre bilinci kazandırmak, atıklardan görülebilir bir değer üretmek ve özendirmek adına çalıştıklarını söyledi. Dündar, gençlere atıkları ayrı ayrı toplama alışkanlığı kazandırılırken, kullanılabilir durumdaki giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla da vatandaşlar arasındaki yardımlaşmanın pekiştiğini belirtti.

Yarışma kapsamında toplanan kıyafetler, ekipler tarafından okullardan teslim alındıktan sonra tartılıp teslimatailişkin bilgiler kaydediliyor. Toplanan kıyafetler arasında kullanılabilir, temiz elbiseler ‘Sevgi Mağazası’na getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşların istifadesine sunuluyor. Kullanılamayacak durumda olanlar ise doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılarak ekonomiye katkı sağlıyor.