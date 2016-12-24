Geri dönüşümde belediye ve müftülük iş birliği

Geri dönüşümde Avrupa standartlarını yakalayan Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 184 cami ve 51 Kur’an kursu görevlilerine seminer verdi.

Geri dönüşüm ve atık yönetimi bilgilendirme toplantısına Yıldırım Müftüsü Osman Şen, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hamiyet Yıldızbaş, cami ve Kur’an kurslarında görevli imam, müezzin ve hocalar katıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ambalaj, atık pil, atık yağ, atık elektrik ve elektronik eşyaların hangi şartlarda muhafaza edilmeleri gerektiği hakkında bilgi verildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, çevrenin korunması için büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirterek, “Topladığımız karışık ambalaj atıkları miktarını 300 tonlardan 2016 Kasım ayında 2 bin 148 tona ulaştırarak 460 bin 000 civarında ağaçtan oluşan bir ormanın kesilmesine mani olduk. Yine bin 60 ton atık camın geri dönüşümüyle 106 ton petrole eşdeğer enerji tasarrufu sağlarken, toplanan 32 ton bitkisel atık yağın da 32 milyar metreküp suyu kirletmesini engelledik. Cami ve Kur’an kurslarına geri dönüşüm kumbaraları dağıtacağz” ifadelerini kullandı.