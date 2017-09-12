Geri dönüşümde Yıldırım farkı

Geri dönüşüm konusunda Avrupa standartlarını yakalayarak örnek teşkil eden Yıldırım Belediyesi, 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 4 bin 40 tonambalaj atığı, 186 ton cam atığı ve 3ton 958 kilogram atık bitkisel yağ topladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ayrıca 110 kilogram pil atığının yanı sıra 3 tonatık lastik ile 85 adet elektronik atık ve 76 floresan geri dönüşüme kazandırarak önemli bir çalışmayı ortaya koydu.

Geri dönüşümü gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için sorumlulukları arasında gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Geri dönüşüm, temiz hava, temiz su ve temiz toprağın sağlanması için bütün insanlığın yürütmesi gereken önemli bir çalışma. Yıldırım Belediyesi olarak çevre koruma ve geri dönüşümü gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuz olarak görüyor, Türkiye’ye örnek ve öncü çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Edebali, “Unutulmamalıdır ki kullandığımız kaynaklar sonsuz değil. Özellikle enerji kullanımının en üst seviyeye ulaştığı dönemde, çevreye zarar vermeyen ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünyamızın ömrünü uzatmak için çok önemli bir adım. Öte yandan her atığın çöp olmadığını hatırlayarak geri dönüşüme kazandıracağımız her bir atık doğal kaynakların daha makul seviyede kullanımını sağlayacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz hem kurdukları stantlarla vatandaşlarımıza bilgi veriyor, hem de hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek geri dönüşümü anlatıyor” diye konuştu.