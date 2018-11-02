Gesiad Türk Mucidi ağırladı

GESİAD'ın Ekim ayı sinerji toplantısının konuğu Türk Mucit Faruk Durukan oldu. Durukan, “Türkiye'de sanayi ve Ar-Ge'nin gelişmesi için, sanayi, üniversite ve siyaset ortak hareket etmeli” dedi.

Almira Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya; MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral, BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Orhan Efe, KAL-DER Bursa Şubesi Başkanı Erdal Elbay ile çok sayıda GESİAD üyesi ve STK temsilcisi katıldı.

“Yerli ilaç sanayini önemsiyoruz”

Toplantının konuğu Türk Mucit Faruk Durukan ise, “Dünyada sorun neyse ona çözüm bulmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de ülkemizde hammaddesi olan ürünleri kullanmayı ilke ediniyoruz. Bu bağlamda bor madeni, medikal bitkiler ve organ tedavisine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini çok önemsiyoruz” dedi.

“Bor madenini verimli şekilde kullanamıyoruz”

Bor madeni ve üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Durukan, “Bor madeni, etkileşime girdiği maddeyi daha verimli, daha kuvvetli yapan bir ara madde. Dünyadaki rezervin yüzde 72'sinin Türkiye'de olmasına rağmen, bunu verimli bir şekilde kullanamıyor, hammadde olarak satıyoruz. Fakat bor madeninin, roket sanayinden, çimentoya, verimli benzin kullanımından, cam, çelik yapımına kadar çok sayıda kullanım alanı var. Biz de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yerli sanayi ve üretime destek olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Sanayicilerimiz her ürünü imal edebilir”

Durukan Türkiye'de ciddi bir patent sorunu olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Ne yazık ki, uluslararası patent alma konusunda ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunları çözmek ve Türkiye'de sanayiyi ve Ar-Ge'yi geliştirmek için, sanayi, üniversite ve siyasetin ortak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Akademisyenlerimizle, sanayicilerimiz daha çok bir araya gelmeli, Ar-Ge'ye önem vermeli ve devlet politikalarıyla da bu gelişmelerin önü açılmalıdır. En büyük hedeflerimiz, ülkemizde hammaddesi olan ürünleri değerlendirmek ve ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye'de üretmek olmalıdır. Sanayicilerimizin her türlü ürünü imal edebileceğine can-ı gönülden inanıyoruz”

Lösemili çocuklar için farkındalık

Öte yandan gecede GESİAD Başkanı Kerim Demiral ve Yönetim Kurulu üyeleri, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak ve Lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla steril maskeler ve LÖSEV bayraklarıyla poz verdiler. Bunun yanı sıra gecede GESİAD ailesine yeni katılan Recep Dönmez, Ali Haydar Zeydanlı, Nazım Çungur, Yunus Güner Düzel'e dernek rozetleri takıldı.

Konuşmaların ardından Başkan Kerim Demiral gecenin anısına Türk Mucit Faruk Durukan'a teşekkür plaketi takdim etti.