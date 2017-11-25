Gizli buzlanma sebebiyle araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, Büyükorhan-Görecik Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükorhan’dan Burunca Mahallesi’ndeki maden ocağına çalışmaya giden Aydın S. idaresindeki 07 GD 216 plakalı aracın, gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. akla attı. Takla atan araçta bulunan Aydın S., Numan Y. ve Murat F., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Büyükorhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Murat F. Bursa’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.