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25 Kasım 2017 14:56

Gizli buzlanma sebebiyle araç takla attı: 3 yaralı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Gizli buzlanma sebebiyle araç takla attı: 3 yaralı

25 Kasım 2017 14:56


Kaza, Büyükorhan-Görecik Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükorhan’dan Burunca Mahallesi’ndeki maden ocağına çalışmaya giden Aydın S. idaresindeki 07 GD 216 plakalı aracın, gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. akla attı. Takla atan araçta bulunan Aydın S., Numan Y. ve Murat F., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Büyükorhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Murat F. Bursa’ya sevk edildi.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.




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