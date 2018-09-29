Glutensiz Yerim' ile sağlıklı yaşam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Merinos Parkı'nda faaliyetine başlayan ‘Glutensiz Yerim' kafe ve restoranın, çölyak hastası olan veya olmayan tüm vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin ‘Sağlıklı şehir Bursa' hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarına da örnek oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle faaliyetine başlayan ve Bursa Çölyakla Yaşam Derneği'nin işleteceği ‘Glutensiz Yerim' kafe restoran, Merinos Parkı içinde, hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Glutensiz Yerim Kafe Restoran'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşamın önemini vurguladı. Başkan Aktaş, çölyak hastalığının glutenin yol açtığı önemli bir durum olduğunu belirterek, “Gluteni, çölyakı ve bu tür mekanları, ancak bu durumu yaşayan bilir. Çölyak hastaları glutensiz bir hayat sürmek zorundalar. Bursa'da yaklaşık 2 bin kişinin çölyak olduğu biliniyor” dedi.

Bursa Çölyakla Yaşam Derneğince gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmalarının önemine değinen Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi desteğiyle açılan Glutensiz Yerim Cafe Restoran'ın, çölyak hastalığı olan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gelebilecekleri, aileleriyle vakit geçirebilecekleri bir mekan olarak önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyorum” diye konuştu. Aktaş, çölyaklı olmayan vatandaşların da mekandan faydalanabileceğini ifade etti.

“Bu mekanı ayakta tutmalıyız”

Bursa Valisi İzzettin Küçük de konuşmasında, 5-10 yıl önce çölyak hastalığının bugünkü kadar bilinmediğini hatırlatarak, çölyak ile ilgili sevindirici bir adım atıldığını söyledi. Bugün konuyla ilgili daha çok bilinçli olunduğunu ifade eden Vali Küçük, “Mekanları yaşatmak önemli ve bu hepimizin işi Bundan sonraki hedefimiz bu mekanı ayakta tutmak olmalıdır” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, çölyaklı çocukların, diğer mekanlarda gördükleri her ürünü bu kafede glutensiz olarak bulabileceğini söyledi. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de mekanın sağlıklı yaşam için önemli bir destek olduğunu kaydetti. Geçmiş Dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ise milletvekilliği döneminde meclis bünyesinde kurulan Çölyak Araştırma Komisyonunun kuruluş sürecini ve konuyla ilgili farkındalık sağlayan çalışmaları anlattı.