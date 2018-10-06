Göç Tarihi Müzesi'nde ‘leylek' konferansı

4 Ekim Hayvanları Koruma günü faaliyetleri çerçevesinde Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde anlamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde ziyaretçilerini ağırlayan Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde ‘'Leyleklerin Göç Yolları, Karşılaştığı Problemler ve Eskikaraağaç Leylek Köyü'nün Rolü'' başlığında bir konferans düzenlendi. Uluabat Kuş Gözlemevi'nden Leylek Dostu Köyler Projesi'nin mimarları Prof. Dr. İsmet Arıcı, Ziraat Mühendisi Franziska Arıcı ile Eskikaraağaç Köyü Muhtarı Rıdvan Çetin'in panelist olarak katıldığı konferansta Bursa'daki leylek popülâsyonu üzerinden hayvan haklarına dikkat çekildi.

Konferansta konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Göç Tarihi Müzesi tarafından hazırlanan programın anlamlı olduğunu söyledi. Sönmez, müzede düzenlenen konferans ile leyleklerin göç yollarında önemli bir merkez konumunda olan Eskikaraağaç leylek köyünün durumunun da tartışmaya açıldığını belirtti.

Kamil Tolon Bilim Sanat Merkezi ile Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi ilk ve ortaokul öğrencilerinin de ilgiyle takip ettikleri konferansta ilk sözü alan Eskikaraağaç Muhtarı Rıdvan Çetin ise köylerinin leylekler için önemli bir göç yolu olduğunu ifade etti. Leyleklerin köy halkına alıştığını ve yerel halkın bir parçası olduğunu dile getiren Çetin, köylerinde yaşayan balıkçı ile bir leylek arasında 5 yıldır süren dostluğu anlattı.

İnsan etkenli ölümler son buldu

Hayatlarını leylekleri incelemeye adayan İsmet Arıcı ile eşi Franziska Arıcı ise Eskikarağaç köyünde 2000 yılından bu yana süren çalışmalarını paylaştı. Leyleklerin uygun yaşam standardına kavuşabilmeleri için bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Franziska Arıcı, kuşları etkileyebilecek unsurları da not ettiklerini dile getirdi. İsmet Arıcı, Uluabat'ın korunması çerçevesinde, 2004 yılında "Leylek Dostu Köyler Projesi" hazırladıklarını anımsatarak o günden beri yoğun bir şekilde doğa için mücadele ettiklerini söyledi. Elektrik hatlarının kabloluya dönüştürülmesini sağladıkları 12 köyde 160'ın üzerinde yuva platformu hazırlanmasına katkı sunduklarını belirten Arıcı, "Çalışmalarımızın sonunda, insan etkenli leylek ölümlerini bugün neredeyse tamamen bitirmiş durumdayız. Ancak şunu gördük ki leyleklerin ölümünü önlemek yeterli değil. Beslenme alanlarının da iyileştirilmesi gerekiyor" dedi. Yaşayan Göller Ağı'na 2001 yılında dâhil edilen Uluabat Gölü'nün çevresindeki tüm yuvaları kontrol ettiklerini ifade eden Arıcı, 100'e yakın leylek yuvası tespit edilen Eskikaraağaç köyünün de Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye tek Türk köyü olduğunun altını çizdi. Konferansın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas ve Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, panelistlere teşekkür belgesi takdim etti.