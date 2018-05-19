Göçmen Konutları’nda Ramazan birlikteliği

Nilüfer Belediyesi, manevi duyguların arttığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan ayında mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Göçmen Konutları Ali Durmaz Stadyumu’nda kurulan iftar sofrasında da Kurtuluş ve Balkan mahallelerinden yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi. Duaların edildiği ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçların açıldığı iftar yemeğine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, CHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Dr. Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız da katıldı.

İftarın ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlarla sohbet etti, ‘Hayırlı Ramazanlar’ dileklerinde bulundu.

Ramazan sokağına ilgi büyük

Nilüfer Belediyesi’nin Anadolu Arastası’na üye hemşeri dernekleri ve kadın dernekleriyle birlikte Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu Ramazan Sokağı da renkli görüntülere sahne oluyor. Yöresel lezzetlerin yanı sıra kültürel değerlerin de yaşatıldığı Ramazan Sokağı’nda sahne alan Hacivat Karagöz, çocukları kahkahaya boğarken büyükleri de çocukluğuna götürdü.

Hacivat Karagöz gösterisinin ardından Nilüfer Türk Halk Müziği Korosu sahne alarak unutulmaz bir gece yaşattı. Şefliğini Yaşar Kemal Alim’in üstlendiği koro Doğu Anadolu yöresinden "Bu Dağlar Meşe Dağlar" türküsüyle sahneye çıktı. "Mezireden Çıktım Ağrıyor Başım", "Pınarbaşı Ben Olayım", "Bülbülüm Bağ Gezerim" gibi türküleri büyük bir ustalıkla seslendiren koro, gecenin sonunda “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” türküsünü seslendirerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını coşkuyla başlattı.

Konserin ardından Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şemsi Oğuz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına koroyu kutlayarak Şef Yaşar Kemal Alim’e çiçek verdi.