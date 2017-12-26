Gökbayrak’tan yeni konut projesi

Özel mimarisi ile dikkat çeken proje, şehirden kopamayan, ama doğa ile iç içe olmak isteyenler için tasarlandı.

Gökbayrak Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökbayrak, bünyelerine kattıkları Y Kare İnşaat ile Bursa’ya iş ve konut alanları kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Gökbayrak, bu yıl tamamlanan Ofis 16 Plaza ve bu yıl haziran ayında temelini attıkları Ofis Kare Plaza’dan sonra, şimdi de konut projeleri olan Mihraplı Plaza’nın temelini attıklarını belirtti.

Mehmet Gökbayrak, şehrin eşsiz bir bölgesinde farklı bir mimarisi ile dikkat çeken Mihraplı Plaza’nın bir yanının eşsiz Uludağ manzarasına, diğer yanın Mihraplı Parkı’na baktığını vurguladı. Geniş bir cadde üzerinde yükselmeye başlayan projenin sahiplerine prestijli bir hayatın kapılarını aralayacağına vurgu yapan Mehmet Gökbayrak, “Mihraplı Plaza’da, 260 metrekarelik 6+1, 145 ve 135 metrekarelik 3+1 daireler giriş katında iş yerleri bulunacak. Çok özel bir mimariye sahip olan projemizi 1 yılda bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Lansmana özel çok özel fiyatlarla satışına başladıkları Mihraplı Plaza’nın alışveriş merkezleri, gözde okullar, hastanelere kolayca ulaşılabilecek bir mesafede ve geniş bir cadde üzerinde yükselmeye başladığını belirten Mehmet Gökbayrak, “Mihraplı Plaza’yı sakin bir hayat sürmek isteyen ama şehirden kopamayanlar için yapıyoruz. Burada konut sahibi olanlar, Bursa’nın bütün imkanlarını kolayca yaşama fırsatı bulacak ve aynı zamanda da şehrin karmaşasından uzaklaşacaklar. Giriş katındaki işyerlerimiz ise iyi bir gelir kapısı aralayacak. En yeni ve en güvenli yapı teknikleri ile inşa edilecek Mihraplı Plaza, Bursa’da bugüne kadar hiç görülmedik bir mimariye sahip olacak. Projemiz, doğayla uyumlu olacağı gibi güvenlik, otopark ve sosyal yaşam alanları da bulunacak” diye konuştu.

Ofis Kare Plaza yükseliyor

Odunluk’ta bu yıl haziran ayında temelini attıkları Ofis Kare Plaza’nın kaba inşaatının tamamlandığını da belirten Mehmet Gökbayrak, 8 dükkân ve muhtelif büyüklüklerdeki 100 ofisten oluşan Ofis Kare Plaza’nın 10 katlı olacağını söyledi. Gökbayrak, “Projenin en üst katında ise holding veya şirketlerin yönetim merkezi olacak veya restoran, toplantı veya düğün salonu olarak kullanılabilecek 2 bin 40 metrekarelik özel bir ofis katı da var” dedi.

Bursa’nın en staretejik noktalarından biri olan Beşevler Kavşağı’nın Odunluk kısmında bu yıl tamamladıkları Ofis 16 Plaza’daki iş yerlerinin büyük bölümünü sattıklarını kaydeden Mehmet Gökbayrak, son birkaç ofisin sahiplerini beklediğini de sözlerine ekledi.