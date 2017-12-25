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25 Aralık 2017 14:43

Gökdelenlerde asansör çilesi

Bursa’da şehrin göbeğindeki 22 katlı toplu konutlarda asansörlerin kapatılması vatandaşları isyan ettirdi.

Gökdelenlerde asansör çilesi

25 Aralık 2017 14:43


Şehir merkezinde 2 bin 750 dairenin bulunduğu Doğanbey’deki toplu konutlarda asansör sıkıntısı yaşanıyor. 22 katlı dairelerin çoğunda asansörler belediye ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Üst katlarda oturan vatandaşlar ve yakınlarını görmek için gelenler asansörlerin çalışmadığını görünce şok oldu. Hemen telefonlarına sarılan vatandaşlar, yakınlarını ve yönetimi aradı.


Komşusuyla konuşan bir kadın, "21. katta annem oturuyor. 85 yaşında. Ona ekmek getirmiştim, nasıl götüreceğim. Ben de 55 yaşındayım" dedi.


14. katta oturan Abidin Özaydın ise, "Asansörler çalışmıyor. 3 tane asansörümüz var. Yönetim buna bir türlü çözüm bulamadı. 22. katta oturan yaşlılar var. Onlar nasıl çıkıp, inecek. Bir an önce çözüm bekliyoruz. Daha öncede bu sıkıntılar oluyordu. Belediye daha önce gelip kontrol etmişti. Kullanımı tehlikeli diye banknot vurmuştu. Yönetim onu herhalde çok kale almadı. Geçici olarak çözümler yürütülüyor. Gerekli yerlere sıkıntıları söylüyoruz. Daire sahibi olarak, gerekli şeyleri söyledim. Onlarda devamlı erteliyor. Rahatsız birisine ambulans gelse, nasıl inip çıkacak. Asansör olmadığı için bekliyorum. Şuanda eve çıkmayıp, dışarıda bir şeyler yemek istiyoruz. Evimize bile gidemiyoruz" diye konuştu.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmangazi Belediyesi Meclisi Grup Sözcüsü Cemil Aydın, "Doğanbey toplu konutlarında bütün asansörler bu sabah itibariyle mühürlenerek kullanıma kapatıldı. Kapatılmasının gerekçesi ile işleyecek süreç bölge sakinlerine, kamuoyuna yetkili firma ve Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından açıklanmalı. Asansörlerin tamamen güvenli bir duruma getirilmesi sağlanmalıdır" açıklamasını yaptı.




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