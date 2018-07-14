Gökdere Kavşağı gün sayıyor

Gökdere Kavşağı’nda bu yönde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, trafik akışının hızlandırılmasını hedef alan düzenlemenin 15 gün içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Göreve geldiği günden bu yana ağırlıklı olarak trafik ve ulaşım faaliyetlerine önem gösterdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, şehir merkezindeki ulaşım sıkıntısının önüne geçmek maksadıyla hazırladıkları Acil Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. İlerleyen zamanlarda çok daha kalıcı ve işlevsel projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Aktaş, bugüne kadar Polis Okulu, Orhaneli, Esentepe, Otosansit, Tuna Caddesi FSM Bulvarı, Beşevler, Emek Besaş, Çalı Hafize Hatun Camii ve İnegöl AVM kavşaklarında düzenleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Başkan Aktaş, Gökdere Kavşağı ile İnegöl Belediyesi önündeki kavşakta sürdüren çalışmaların ise hızla devam ettiğini vurguladı.

Başkan Aktaş, Gökdere Kavşağı’ndaki dönel adaların kaldırılacağını anlattı. Burada yapılacak düzenlemelerde ilave şeritler ekleneceğini ve sinyalizasyon sürelerinin kısaltılacağını belirten Başkan Aktaş, “Işıklarda depolanma mesafesinin düşürülmesi ve bekleme sürelerinin azaltılması ile kavşağın daha akıcı hale gelmesi sağlanacak” dedi.

Çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi bir yandan bu faaliyeti yürütürken, BUSKİ, Bursagaz, UEDAŞ ve Türk Telekom da alt yapı ile alakalı çalışıyor. İnşaat sebebiyle zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Vatandaşlarımızdan özür diliyorum. İnşallah işlerimizi tamamladığımızda, diğer kavşaklarda olduğu gibi buradan da memnuniyet duyacaklar. Sırada Gürsu, Mihraplı-Akpınar caddeleri, Odunluk-Çamlıca ve Yüksek İhtisas kavşakları var ki bunları da hem Eğitim hem de en problemli kavşaklarımızdan olan Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nin kavşağı ile birlikte halletmiş olacağız” diye konuştu.

Trafikte köklü yatırımlar 2019’da

Başkan Aktaş, bir yandan kavşakları düzenlerken diğer yandan köprülü viyadük projelerini hizmete almaya hazırlandıklarını ifade etti. Acil Eylem Planı içerisindeki 26 kavşak, şerit genişletme ve köprü ile alakalı çalışmaların kasım ayına kadar tamamlanacağını ve böylece trafikte ciddi bir rahatlamanın sağlanacağını belirten Başkan Aktaş, 2019 yılı için Trafik Master Planı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Önümüzdeki yıl daha kurumsal ve köklü yatırımların içerisine gireceklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa’nın nüfusuna paralel, daha yaşanabilir ve ulaşımın kolaylaştığı bir yapı ortaya çıksın istiyoruz. Şunu duyuyorum ve mutlu oluyorum. Vatandaşlarımız önceden 40 dakikada gidilen mesafenin 25 dakikaya indiğini söylüyor. Aslında orası 10 dakikada geçilmesi gereken bir mesafe, hala gidilen süre uzun. İnşallah, bunun daha az süreye indirmenin derdi ve hesabı içerisindeyiz. Sabırları için vatandaşlarımıza ve çalışmaları için ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.