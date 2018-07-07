Gököz Göleti büyülüyor

Gököz ülkenin her yerinden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın arka yüzünde Bursa Keles ilçesine bağlı Gököz Göleti görenleri büyülüyor. Gökyüzünün ve göletin mavisi ile Uludağ’daki karın beyazının karıştığı güzellikleri yaşamak isteyenler buraya akın ediyor. Gököz Göleti’nin turizme kazandırılması çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgeye doğa sporu ve doğa fotoğrafçıları ilgi gösteriyor. Göletin yanındaki bongalov tipi evlerde turistler konaklayıp, doğa ile unutulmayacak zaman geçirme fırsatına erişiyor.

Bursa Türk Japon Kültür Derneği düzenlediği etkinlikle aikido sporunu yapan gençler ve aileleri ile Gököz Göleti’nde kamp kurarak, oyunlarını burada oynadı. Dernek Başkanı Hakan Kaplan, “Beşinci defa bu kampı gerçekleştiriyoruz. Aikido sporunu yapan gençlerimiz ve ailelerimizle birlikte buraya geldik. Gököz Göleti’nde ikinci kampımızı gerçekleştirdik. Biz burayı tesadüf eseri keşfetmiştik. Sizin de gördüğünüz gibi cennetten bir parça gibi. Ben fotoğrafını gördüğümde yurtdışında bir yer zannetmiştim. Arka tarafta görmüş olduğunuz Uludağ’da kar olduğu zaman görselliği de daha bir güzel oluyor. Gököz bu konuda çok şanslı. Temmuz ayını tercih ettik. Çünkü tam yazın kendini hissettirdiği bir dönem. Çadırlar kurduk, isteyenler burada konaklamaya yer var orada kaldı. Gelecek sene de biz burayı tercih edeceğiz. Buradaki konaklama merkezinden de çok memnun kaldık. Her türlü imkanları bizlere seferber ettiler” dedi.

“Beton ve teneke yığınları arasında sıkıştırılmış modern dünya insanlarıyız” diyerek sözlerini sürdüren Kaplan, “Bizlerde farkına varmadan çocuklarımıza bu haksızlığı yapıyoruz. Oysa tabiatta insan olduğumuzu fark ediyoruz. Doğanın bir parçasının olduğunu farkında varıyoruz. Bizde bu farkındalığı ön plana çıkartmak adına bu etkinlikleri devam ettireceğiz” diye konuştu.

Kamp yapmaya gelenlerden Irmak Becerikli, “Aikido da dört duvar arasında oyunlar oynuyoruz ama bunları doğada yapmanın daha güzel olacağını düşündüm. Geldiğimde buranın böyle bir yer olduğunu da tahmin etmiyordum. Göletin ve dağların böyle güzel olacağını hiç düşünmemiştim. 5 kere olsa 5 kerede gelirim. Geçen seneye göre bu sene oyunlar da çok güzeldi. Bence her sene daha da güzelleşecek” dedi.

Kamp için oraya gelen diğer gençler ise, “Açıkçası manzara o kadar güzel ki böceklerin çıkarttığı seslerden yıldızların güzelliğine kadar her şey harikaydı. Daha sonra da buraya gelip kamp yapmak isterim. Ne zaman elime bir fırsat geçerse geleceğim. Oyunlarımızı doğada ve yeşillikte oynadık. Burasının doğası, yemekleri çok güzeldi” ifadelerini kullandı.