Gökyüzünde renkli festival

’su düzenlenen Turizm ve Havacılık Festivali, renkli görüntülerle başladı.

İlçenin tabiî güzellikleri ve alternatif sporlara yönelik potansiyelinin tanıtılması maksadıyla 8-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festivale, Türkiye’nin birçok şehrinden 150 sporcu katıldı. İlk gün serbest uçuşları yapıldı. Müsait hava akımlarına sahip olan 420 metre yükseklikteki Erkızı Tepesi’nden arka arakaya havalanan onlarca paraşüt gökyüzünü renklendirirken sporcuların akrobatik uçuşları ilgiyle izlendi.

Üçbeyli Mahallesi’nde özel olarak hazırlanan alana iniş yapan paraşütçülere Mustafakemalpaşa Amatör Telsiz Cemiyeti’nin (TRAC) iletişim desteğinde bulundu.

Yamaç paraşütüyle yolcu olarak uçmak isteyenlerin bu yıl da tandem uçuş heyecanı yaşadığı festivalin açılışına katılan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, sporculara başarılar diledi.

Mustafakemalpaşa’nın tabiat alanlarının alternatif sporlara meraklı olanlar için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Kurtulan, “Bu imkânı 9 yıldır yamaç paraşütü uçuşlarıyla değerlendiriyoruz. Spor ve tabiatın iç içe olduğu bu festivalle ilçemizin güzelliklerini misafirlerimize tanıtmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Gün içerisinde 300 kalkış gerçekleştiren sporcular, Suuçtu şelalesi ve Tümbüldek kaplıcalarını ziyaret etti.