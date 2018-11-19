Göl dibindeki bazilikanın sırları uluslar arası toplantıda ele alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde göl dibindeki bazilika uluslar arası toplantıda ele alındı.

İznik'te 2014 yılında hava fotoğrafları çekimi esnasında keşfedilen ve 2014 yılında dünyanın en önemli 10 keşfi arasında gösterilen bazilikanın sırları akademisyenler ve yetkililer tarafından masaya yatırıldı. Toplantıya İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik Müze Müdürü Haydar Kalsen, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Fransa'dan Prof. Julia de Sigoyer, İsviçre'den Prof. Flasco Anselmetti, Dr. Steffano Fabur, Fransa'dan Renaldo Gastineu katıldı.

Kazı sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Şahin çalışmaları ve son durum hakkında bilgi verdi. Muhtemel depremlerde su altındaki tarihi yapılara gelebilecek zararlar ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İznik Deprem Zararlarının Azaltılması Hizmet Merkezinden yetkililerinde hazır bulunduğu toplantıda, ayrıca göl kıyısında yerli ve yabancı turistler için oluşturulabilecek sosyal alanlar konusu da değerlendirildi. 2000 yılda İznik'te 4 büyük deprem olduğunu ve bu depremler sonrasında ne gibi sonuçların ortaya çıktığı değerlendirildi.

Bunların yanı sıra su, deniz, göl ve okyanus tabanlarının topoğrafik ölçmelerinin yapılmasının anlamına gelen batimetri ile ve İznik gölünün deprem takvimi sunuldu.

İznik'in kültürel ve tarihi mirasını ayağa kaldırmak için çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Osman Sargın, “Yaptığımız teşebbüsler, hükümetimiz, bakanlıklarımız ve büyükşehirden aldığımız destekle tarihi eserleri ayağa kaldırıyoruz. Su üstü ve ve su altı tarihi eserlerinden en önemlisi olan bazilika binlerce insanın aklına İznik'i getiriyor” dedi.