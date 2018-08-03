Göl Yazıevi Prof. Dr. Atılgan’ın çalışmalarına ev sahipliği yapıyor

Dr. Gökhan Atılgan, Akkılıç Kütüphanesi’nde de “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti” isimli romanı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin yazar, şair, çevirmen, araştırmacı ve akademisyenlerin, çalışmalarını Gölyazı’nın tarihi dokusu içinde ve doğal güzellikleri eşliğinde tamamlamalarına imkân sağlamak maksadıyla hayata geçirdiği Göl Yazıevi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. 2016 yılından bu yana birçok değerli ismi konuk eden Göl Yazıevi, bugünlerde siyaset bilimi profesörü Gökhan Atılgan’a ev sahipliği yapıyor. Nâzım Hikmet’in eserleri üzerine iki ayrı çalışmasını, şehrin stresi ve gürültüsünden uzak, eşsiz manzara eşliğinde, Göl Yazıevi’nde yürüten Prof. Dr. Gökhan Atılgan, çalışmalarına kısa bir ara verip Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü personeliyle söyleşi gerçekleştirdi. Atılgan, “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti” isimli romanı üzerine konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin Şiir Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Akkılıç Kütüphanesi ve Üçevler Kütüphanesi’ni de ziyaret eden Prof. Dr. Gökhan Atılgan, Nilüfer Belediyesi’nin kütüphanecilik alanında örnek işler yaptığını vurguladı. Prof. Dr. Atılgan, “Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nde gerçekleşen faaliyet ve projeler yerel ve ulusal seviyenin çok üzerinde. Nilüfer’deki kütüphanecilik anlayışının, birçok kuruma örnek olmasını diliyorum” dedi.