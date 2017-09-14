Göl Yazıevi yazarlara ilham kaynağı oluyor

Nilüfer Belediyesi’nin Gölyazı’da hizmete açtığı Göl Yazıevi, her yıl yazar ve çevirmenlere kapılarını açıyor. Yazar, senaryo yazarı, şair, editör, çevirmen, araştırmacı ve akademisyenleri Nilüfer’de bir ev ortamında ağırlamak, sakin bir ortamda çalışmalarını tamamlamalarına imkan sağlamak üzere hayata geçirilen ve 2016 yılından bu yana hizmet vermeye başlayan Göl Yazıevi’nde bir yıl içinde 11 kişi ağırlandı. Farklı zaman aralıklarında Göl Yazıevi’nde kalan konuklar, eserlerini Gölyazı’nın eşsiz ve tarihi dokusu eşliğinde sürdürdü. Çeviri, şiir, araştırma, eleştiri, öykü gibi edebiyatın farklı alanlarında eserler veren yazarlar, konakladıkları süre içerisinde her yaştan Nilüferli okurla bir araya geldi.

Göl Yazıevi’nde kalarak çalışmalarını sürdürmek isteyenler 30 Eylül 2017 tarihine kadar http://golyazievi.nilufer.bel.tr/basvuru adresinden başvuruda bulunabiliyor. Göl Yazıevi Seçici Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından her yıl ekim ayının ilk haftası konaklama takvimi belirleniyor ve konaklamaya hak kazanan isimler bilgilendiriliyor. Göl Yazıevi’nden yararlanmak isteyenler başvuru koşullarını http://golyazievi.nilufer.bel.tr adresinden öğrenebilir.