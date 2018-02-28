Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 15:39

Göle dönen okul bahçesine banklardan ilkel köprü

Bursa’da sağanak yağmur hayatı felç etti.

Göle dönen okul bahçesine banklardan ilkel köprü

28 Şubat 2018 15:39

Göle dönen caddelerde araçlar güçlükle hareket ederken, bazı okulların bahçesini su bastı. Öğretmen ve öğrenciler, göle dönen okuldan çıkabilmek için banklardan köprü yaptı.


Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği yağmur Bursa’da şiddetli yağmaya başladı Sabah saatlerinde şehir merkezini etkisi altına alan şiddetli yağmurda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şiddetli yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Bursa caddeleri de adeta göle döndü. Dereyi andıran görüntülerin oluştuğu caddelerde araç sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı vatandaşlar trafikteki o anları cep telefonlarıyla kaydetti.



Banklardan köprü


Öte yandan Osmangazi’ye bağlı Alemdar Mahallesi’ndeki bir okulu da su bastı. Su basan bahçeye giremeyen öğretmen ve öğrenciler çözümü banklardan köprü yaparak buldu. Okulun bahçesindeki bankları su basan bölgeye sıralayan vatandaşlar bankların üzerinden yürüyüp okula girdi.


Ankara ve İzmir yolu ana arterlerde yaşanan sis ve yağış sebebiyle de sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 2 metrenin altına indiği anlarda sürücüler araçlarını yol kenarına çekip dörtlü flaşörlerini yakarak beklemek zorunda kaldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç