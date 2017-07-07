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07 Temmuz 2017 13:15

Gölecik Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Gölecik Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.

Gölecik Barajı’nda çalışmalar sürüyor

07 Temmuz 2017 13:15


Yapımı devam eden Gölecik Barajı’na giden DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, projelerin son durumunu yerinden inceledi. Gölecik Barajı’nın bir an önce tamamlanması için çalıştıklarını ifade eden Hayati Çelenk, “Barajımız 92 metre yüksekliğinde. 45 bin dekar arazinin sulanacağı ve de içme suyu maksatlı bir baraj. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ödenek problemimiz yok. Bir an önce barajı bitirip Karacabey’deki çiftçimize ve Karacabey’de yaşayan insanlarımızın içme suyunu sağlamak için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Proje Müdürü Mustafa Bilgiç ise, ”Bu yılın başında inşaatımıza başladık. Süratle inşaata devam ediyoruz. 2 ay içinde baraj gövdesinin beton faaliyetine başlamış olacağız. Ondan sonra baraj kademe kademe yükselecek. En geç 2020 yılının Nisan ayında Gölecik Barajı’nı bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.


Barajın Karacabeylilerin 50 yıllık bir hayali olduğunu kaydeden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “İlçemiz, yıllardır hepimizin hayallerini süsleyen büyük gerdanlığına nihayet kavuşuyor. İlçemiz çeşmelerinden en az 50 yıl süre ile sağlıklı içme suyu akacak. Gölecik suyunun kalite ve nefasetini hepimiz biliyoruz. Bunun yanı sıra baraj, 40 bin dönümlük bir araziyi de sulu tarıma kavuşturacak. Bir bölgede bir baraj yapılırken ikincisinin yapımına başlanmamasına rağmen, Karacabey’de Gölecik Barajı’yla beraber Yeşildere Barajı’nın başlamasını sağlayan Bakanımız Veysel Eroğlu’na tüm Karacabeyliler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.


Proje tamamlandığında, Karacabey’e ait Gölecik, Şahinköy, Karasu, Fevzipaşa, Arız, Tophisar, Dağkadı, Çavuşköyve Danışment köylerinde toplam 45 bin 870 dekarlık araziye su temin edecek. Aynı zamanda Gölecik Barajı Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.




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