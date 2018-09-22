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Gölyazı fotoğraf sanatçılarının doğal platosu

Bursa’da binlerce yıllık geçmişi bulunan, Apollon Krallığı’nın başkentliğini yapan, Bizans ve Osmanlı’nın izlerini taşıyan Uluabat Gölü üzerindeki Gölyazı köyü ziyaretçi akınına uğruyor.

Bursa'da binlerce yıllık geçmişi bulunan, Apollon Krallığı'nın başkentliğini yapan, Bizans ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan Uluabat Gölü üzerindeki Gölyazı köyü ziyaretçi akınına uğruyor.


Tarihi köy sonbaharın gelmesiyle birlikte fotoğrafçıların da gözde mekanı oldu. Balıkçı köyü olarak bilinen Gölyazı; Bursa ve şehir dışından her ay yüzlerce fotoğrafçıyı ağırlıyor.


Fotoğraf tutkunları, muhteşem görüntüler ve harika gün batımı ile manzaranın keyfini çıkarıyor. Fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan da vizöründen o anları kaydederek İhlas Haber Ajansı ile paylaştı.

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