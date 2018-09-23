Gölyazı'yı bir de baharda görün

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen sene Japon Seyahat Acentaları Birliği'nin (JATA) Avrupa'da görülebilecek 30 bölgeden biri olarak gösterdiği Gölyazı'nın hak ettiği değere kavuşması için altyapı ve üstyapı çalışmalarını hızlandırdı.

Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine ait kalıntıların bulunduğu Bursa'nın ve Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Gölyazı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla hak ettiği değere kavuşuyor. Bölgenin en büyük sıkıntısı olan otopark meselesini 2 bin 500 araçlık alan oluşturarak çözen Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor.

"Gölyazı özellikli bir yer”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ve Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Göreve geldikten kısa bir süre sonra Gölyazı'da bir hamle başlattıklarını belirten Aktaş, 2019 Mart ayında altyapı ve üstyapı çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Birkaç sene içerisinde değişim ve dönüşüm etkilerinin ziyadesiyle görüleceğini dile getiren Aktaş, "Her mahallemiz değerli ama Gölyazı çok özellikli bir yerdir. Uluabat Gölü, zengin tür çeşitliliğine sahip olan bir gölümüzdür. Önemli bir sulak alan olması nedeniyle ülkemizde koruma altına alınan 12 Ramsar alanından bir tanesidir. Yabancı turistler de bu konuya son yıllarda ciddi ilgi göstermeye başladı. Tümüyle sit alanı olması sebebiyle belki Kıyı Kenar Kanunu'na göre imarla alakalı problemler var ama inşallah bununla alakalı çalışmamızı kısa süre içerisinde sonuçlandıracağız. Biz burada hareketli ve ekonomik anlamda çok fazla istifadenin olduğu ortamı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bütün altyapı ve üstyapı çalışmalarını hayata geçirdiklerini aktaran Aktaş, Gölyazı'nın cazibesini artırmak, yaşamı daha nitelikli hale getirmek amacıyla altyapıdan cadde ve sokak düzenlemelerine kadar birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini anlattı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aktaş, "Öncelikle Cumhuriyet Caddesi üzerinden başlayarak zemin Kilise alanına kadar mikrogranüllü parke taşı ile kaplanıyor. Ada çevresinde zemin kotu yükseltilerek gölün yükselmesi sonucunda yolun kapanmasının önüne geçilecek şekilde zemin düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca ada içerisinde bulunan yollarda ve sokaklarda yapılan alt yapı çalışmaları sonucunda üst kaplaması olmayan bölümlerde zemin kaplama imalatları yapılacak. Ada çevresi, içerisi ve Cumhuriyet Caddesindeki zemin düzenleme imalatlarının tamamlanmasından sonra Gölyazı ada meydan düzenleme işi yapılacak. Tüm bunları 2019 Mart ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Konuşmuyoruz, icraat yapıyoruz"

Tüm çalışmaların 5 milyon TL'ye mal olacağını söyleyen Aktaş, BUSKİ'nin de Gölyazı'da 7 milyon TL'lik 6200 metre terfi hattı, 2615 metre koruge hattı ve 3 adet terfi merkezi yapımı gerçekleştirildiği ifade etti. Aktaş, ayrıca 2 milyon 100 bin TL'lik 7200 metre şebeke, 1500 metre isale hattı ve 1000 metreküplük su deposu yapımı gerçekleştirildiğini anlattı. Başkan Aktaş, "Bizler konuşmuyoruz, icraat yapıyoruz. Bursa'nın tüm değerlerinin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Birkaç yıl sonra Gölyazı çok daha hareketli ve ekonomik anlamda üst düzey günlere şahit olacak. Bunun heyecanını hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.