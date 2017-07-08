Gönen Belediyesinden geri dönüşüme büyük katkı

Atık pil, bitkisel atık yağlar, Ambalaj atıkları (plastik şişe, cam, karton kâğıt) için daha önceden şehrin bazı noktalarına yerleştirilen kutularla geri dönüşüme önemli bir katkıda bulunan Gönen Belediyesi şimdi de kullanılmayan giysi ve ayakkabılar için hamle başlattı. Gönen Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Başkan Yakar’ın talimatıyla şehrin 12 ayrı noktasına bu atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandırmak için kutular yerleştirdi. Bu kutularda toplanan ayakkabı, çanta ve giysilerin kullanılabilecek durumda olanları ön ayrıştırma işleminde ayrılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Geri kalan kumaş ve deri parçaları sınıf ve renk ayrımına göre küçük parçalar haline getirilerek otomobil sanayinden yatak üretimine birçok alanda kullanılıyor. İplik haline getirilen kumaşlardan da ev tekstil ürünlerinden otomobil kılıf üretimine değişik alanlarda kullanılabiliyor.