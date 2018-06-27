Google CEO’su: "Yapay zeka geliyor"

Önemli firmaların CEO’larının katıldığı zirvede, Türkiye’nin ekonomi gündemi konuşuldu. Programa katılan Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, “Yapay zeka geliyor” dedi.

Hotel Park’ta düzenlenen programa Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, firmaların CEO’ları ile müteahhitler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İnegöl Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “24 Haziran’da bir seçim gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sektör liderleriyle bir aradayız. Büyümeyi konuşacağız. Güzel bir organizasyon olacak. Mobiliyum’u gezdik, İnegöl ile alakalı değerlerden bahsettik. Organizasyonu destekleyen başta Rauf Bey olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnegöl Müteahhitler Derneği kurulduğundan beri İnegöl’e katkı sağlamaya çalışıyor. Biz de derneğimizi devraldıktan sonra geniş bir ekip kurduk ve sektörün bir olmasıyla alakalı vizyon koyup çalışmalarımızı sürdürdük. Sektör problemlerinin çözümünün yanı sıra şehrin marka değerinin artırılması, diğer sektörlerin geliştirilmesine de katkı koymamız gerekiyor. Bu noktada buradayız. İnegöl gücünü geçmişinden alan bir şehir. Geçmişinde de ciddi başarılara imza atmış ve gelecek vizyonunu eksiksiz olarak ortaya koyan bir şehir. Türkiye’nin 16. büyük ekonomisi, ihracat fazlası ve 0’a yakın işsizlik oranıyla Türkiye’de örnek bir şehir. Önümüzdeki süreçte bunlara daha fazla katkı sağlamaya çalışacağız. İnegöl birçok değere sahip. Biz bu değerleri daha aktif hale getirmeye çalışacağız. İlk defa bir ilçede CEO zirvesi gerçekleşiyor. İnşallah bundan sonra devamı gelecektir” dedi.

"Yapay zeka geliyor"

Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez ise, "Bizlerin ve sizlerin hayatında mobil 1. sırada. Çünkü artık canımız ciğerimiz gibi yanımızda tuttuğumuz, günde 150 kere açıp kapadığımız, içindeki uygulamaları her gün 5’er, 6’şar kez kullandığımız, artık karar verdiğimiz, sabah kalktığımızda ilk baktığımız yer orası. Sizin bütün müşterileriniz mobildeki dükkanınıza her gün girip çıkıyor. Buna emin olabilirsiniz. Örnek vereyim. Misal 3 saniyeden fazla sürede açılan mobil web sitelerini %75 kişi terk ediyor. Bir daha da gelmiyor. Eğer web siteniz 3 saniyeden fazla açılıyorsa, %75 müşterinizi kaybediyorsunuz. Onun için mobil mesela bugün burada, bundan sonrada burada olmaya devam edecek ve inanılmaz teknolojilerle geliyor. Ondan sonra önümüze baktığımızda yapay zeka gelir. Bu çok genel terimdir ve genelde konuştuğumuzda o bizlik bir şey değildir. Bu herkes için bir şey. Yapay zeka hayatımızda çok büyük değişiklikler açmak üzere geliyor ve devam ediyor. Yapay zeka yeni bir teknoloji değildir" diye konuştu.