Görenler gözlerine inanamadı

Bursa'da baharın haberci çiğdemler bir yılda iki defa çatı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çiçekleri erken uyandırdı. Keles ilçesine bağlı Kocayayla'da baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı. Kocayayla'ya günü birlik gelen vatandaşlar, çiçek açan çiğdemleri görünce şaşırdı. Vatandaşla, “İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çiğdemler en son şubat sonu çiçek açmıştı. Ekim ayında tekrar açması hayret verici” dedi.