Görme engelli çocuğun uçma hayali gerçek oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki görme engelli Akın Meşinci’nin uçma hayali, Mustafakemalpaşa Havacılık Kulübü üyelerinin hazırladığı sürprizle gerçek oldu. Klip haline getirerek sosyal medyada paylaşılan Akın’ın yamaç paraşütü görüntüleri binlerce beğeni ve yorum aldı. Kulüp üyeleri gökyüzü ile buluşmak için can atan Akın’ı evine giderek, “Senin bir hayalin varmış, bugün onu gerçekleştirmeye geldik” dediklerinde, “Evet uçma hayalim var” cevabını veren Akın, “Uçmanın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Gökyüzünde süzülmek o rüzgarı hissetmek bence çok güzel bir şey” diye konuştu.

Yamaç paraşütü ile 350 metre yükseklikte Mustafakemalpaşa Üçbeyli köyü üzerinde süzülen Akın, burada kendi videosunu çekerken, “Herkesin cesaret ve öz güven gerektiren hayalleri vardır. Uçmakta benim hayallerimden biriydi. Şu an onu gerçekleştiriyorum. Umarım böyle hayalleri olup da gerçekleştirmek isteyen arkadaşlara örnek olabilirim” dedi.