Görme engelli genç Atış Yapı ile hedefine bir adım daha yaklaştı

Eğitim alanında birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Atış Yapı, Burak Can'a, özel donanımlı, görme engelliler için tasarlanmış bilgisayar armağan etti.

Öğretmenleri tarafından keşfedilen Burak Can, öğrenme kabiliyeti ile herkesi şaşırtıyor. Özellikle matematikte, kendinden yaşça büyükleri zorlayacak derecede bilgiye sahip olan Burak Can, birçok yarışmada da önemli başarılar kazandı. Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi olan görme engelli Burak Can'ın hedefi bilgisayar mühendisi olmak. Can'ın hedeflerine ulaşması için Atış Yapı destek oldu. Can'ın eğitimi için hayati önem taşıyan özel donanımlı bilgisayar, Atış Yapı tarafından kendine hediye edildi.

Atış Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve Life Project Design Mimarlık Genel Müdürü Metin Atış, “Burak Can'ın azminden çok etkilendik ve tanıştık. İnanılmaz kabiliyetleri olan bir genç, ileride hedeflerini başaracağına, hem iyi bir bilim adamı, hem de bir vatandaş olarak ülkemizin iftihar kaynağı olacağına inanıyoruz. Burak Can, bence kendi yaş grubundaki çocuklar için ilham kaynağı olabilecek bir yetenek. Biz Atış Yapı olarak çok mutluyuz. Özellikle eğitime dönük katkılarımız, öğrenci burslarımız devam edecek" şeklinde konuştu.