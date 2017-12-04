Görme engelliler bisiklet kullandı

Eşpedal Bisiklet Derneği Bursa Temsilciliği’nin düzenlediği etkinliğe Bursalı bisikletçiler de destek verdi. "Önce algını sonra pedalını çevir", "Bu dünyada biz de varız", "Hayatı paylaşmak için engel yok" gibi pankartlarla Nilüfer Metro İstasyonu’nda başlayan etkinlik Görükle’de son bulurken tura yaklaşık 100 bisikletçi katıldı.

Tura tandem olarak adlandırılan 2 kişinin kullanımı için tasarlanmış bir bisiklet aracılığıyla görme engelli 6 kişinin de katıldığı belirten Bursa Temsilcisi Mehmet Doğancı, bisikletler hakkında bilgi verdi.

Tandem bisiklete önlü arkalı binildiğini ve direksiyon kontrolü ön tarafta gören bir arkadaşımız tarafından sağlandığını belirten Mehmet Doğancı,”Bisikletin arka tarafında ise engelli arkadaşımız yer alıyor ve beraber pedal çevirerek bir birliktelik sağlanıyor. Pedalları eşgüdümlü bir şekilde hareket eden bu bisikletler sayesinde bütün bireyler aynı tekerleri döndürerek tam anlamıyla birlikte bir bisiklet yolculuk gerçekleştirmiş oluyorlar” dedi.

Erişilebilirlik standartlarına uygun bir biçimde düzenlenmeyen kent mimarisi sebebiyle, engelli bireylerin yaşamakta oldukları şehirlerde bağımsızca hareket edemediği gerçeğinden yola çıktıklarını ifade eden Doğancı sözlerine şöyle devam etti: "Tandem bisikleti aracı kılarak, engelli bireylerin yaşadığı şehrin kent yaşamını, doğasını, kültürel değerlerini tanıması, şehirlerarası yolculuklar yaparak başka şehirlerin de doğası ile kültürel değerlerini keşfetmesi ve bunun yanı sıra daha fazla insanla etkileşimde bulunarak sosyal hayata aktif biçimde katılım göstermesi temel amacımız olarak ifade edilebilir. Toplumsal boyutuyla ise; engellilik konusunda bilinç kazanılması, hassasiyet sonucu gelişen tutum farklılıklarının yerini gerçek dostlukların alması ve bu dostlukların tüm topluma örnek teşkil etmesini hedefliyoruz"

Eşpedal Bisiklet Derneği sayesinde bisikletle tanışan görme engelli bisiklet kullanıcısı Ferhat Selvi ise “Düzenli olarak bisiklet kullanıyoruz ama sinema, konser gibi etkinliklere birlikte katılıyoruz. Burada amacımız tabi ki sadece bisiklet kullanmak değil bisikleti araç olarak kullanmak” dedi.