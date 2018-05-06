Görmeden Uludağ’a pedalladılar

40 kilometrelik zorlu tırmanışta görme engelli bisikletçiler bisikletin gündelik hayata dahil edilmesine dikkat çekti.

Eşpedal Bursa tarafından organize edilen Uludağ turuna 4 adet tandem bisikletiyle tırmanış gerçekleştiren görme engelli bisikletçiye, 20’ye yakın bisikletli eşlik etti. Tarihi Bursa Surlarından başlayan zorlu yolculuk Pınarbaşı istikametinden Uludağ’a doğru devam etti. Görme engelli bisikletçiler geçtikleri yolları görmeseler bile mis gibi Uludağ havasında spor yapıp bolca oksijen depoladı.

Tırmanış için Denizli’den gelen görme engelli bisikletçi Pınar Göcen, Bursalıların kendisini çok güzel şekilde karşıladığını belirterek, "Çok heyecanlıyım, umarım 40 kilometreyi sorunsuz şekilde aşarım" dedi. Bir başka görme engelli bisikletçi Ferhat Selvi ise değişik kentlerden gelen sporcularla birlikte bir şeyler yapmanın çok hoşuna gittiğini söyledi.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Eşpedal Bursa Temsilcisi Mehmet Doğancı ise, “Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen arkadaşlarımız var. Biz bugün 4 eş pedal belki de bir ilki gerçekleştireceğiz. Tandemlerle ve görme engelli arkadaşlarımızla beraber Uludağ’a tırmanacağız ikinci bölgeye kadar pedallayacağız, çok heyecanlıyız, çok coşkuluyuz. Bisiklet bizim için çok önemli bir araç herkesin bisiklete binmesine vesile olmak bizim için çok mutluluk verici bir olay. Daha eşit ve erişilebilir bir dünya istiyoruz. Bu yüzden hep beraber ve bir aradayız” dedi.

Hedeflerinin Türkiye’de ve dünyada her yere pedallayabilmek olduğunu belirten Doğancı, "Herkesin bisikleti gündelik hayatta yaşayabileceğini, güzel bir dünyada bisikleti araç olarak kullanıp keyifle yaşayabileceğimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Eşpedal Ankara Temsilcisi Hüseyin Alkan da, “Birlikte olmaktan çok mutluyuz. Herkesin bisiklete binmek en tabi hakkı. Görme engelli insanların da böyle bir talebi var. Önde pilot arkada görme engellilerin birlikte kullandığı ikili bisiklet bunu erişebilir hale getirmenin yegane yolu. Böylelikle bisiklet engelsiz hale geliyor. Uludağ’a tırmanacak kadar birlikte ve koordinasyonlu hareket edildiğinde her şey başarılabiliyor” dedi.