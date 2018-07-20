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20 Temmuz 2018 14:59

Görükle Gençlik Merkezi gün sayıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılanve yeni eğitim öğrenim döneminde öğrencilerini ağırlamaya hazırlanan Görükle Gençlik Merkezi, şimdiden akademisyenlerin ve öğrencilerin ilgi odağı haline geldi.

Görükle Gençlik Merkezi gün sayıyor

20 Temmuz 2018 14:59


Bursa’da gençlerin geleceğine değer katan Büyükşehir Belediyesi’nin, üniversite öğrencilerine hizmet vermek amacıyla kente kazandırdığı Görükle Gençlik Merkezi, kapılarını ziyaretçilerine açtı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Modeli çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ‘Görükle Gençlik Merkezi Tanıtım, Farkındalık ve Uyum Ziyaretleri’ ile merkez, vatandaşlara tanıtıldı. Gençlik Merkezi’nin vizyonu, işlevi ve verimliliği konusunda fikir, öneri ve taleplerin değerlendirilmesi adına yapılan ziyaretlere, Uludağ Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinden yönetici ve akademisyenler, kentin farklı sanat kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile öğrenciler katıldı.


Üniversite öğrencilerine modern tesis


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Görükle Gençlik Merkezi’nin Eylül’de başlayacak olan 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılına yetiştirileceğini ifade etti. Merkezin Bursa için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Uludağ Üniversitesi, Türkiye’nin 5 büyük üniversitesi arasında, 3. nesil üniversite ve Bursa’ya hayat veriyor. Üniversite ile beraber Görükle de çok gelişti. Görükle’de inşa edilen Gençlik Merkezi, öğrenci yurdu, müzik, tiyatro, bilgisayar veya teknolojik alanları, kafeterya ve konferans salonları ile yakın zamanda hayat bulacak. Eylül’de okulların açılmasıyla beraber bu merkezi de kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.


Aktaş, merkezin işletimi ve kontrolünün de Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağını sözlerine ekledi.




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