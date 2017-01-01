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01 Ocak 2017 14:02

Görükle’de çalınan kamyonet İnegöl’de bulundu

Görükle’de çalınan kamyonet İnegöl’de bulundu

01 Ocak 2017 14:02

Bursa Görükle’de çalınan kamyonet, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde İnegöl’de terk edilmiş vaziyette bulundu.
Özdilek Alışveriş Merkezinin arkasında uzun süredir park halinde duran plakasız kamyonetten şüphelenen alışveriş merkezinin özel güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, plakası sökülerek arka kasasına atılan kamyonetin Bursa Görükle’de çalınan 16 AF 507 plakalı kamyonet olduğu tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince gerekli incelemeleri yapılan kamyonet, daha detaylı inceleme ve soruşturma için çekici yardımıyla Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.



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