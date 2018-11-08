Görükle'de yeni megakent oluşuyor

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle'deki mera bölgesine yeni megakent kurulacağını söyledi.

Nilüfer'in 51 bin hektar alana sahip olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Daha önce Dubai projesi olarak adlandırılan, ama bizim proje kapsamında Görükle mera bölgesi dediğimiz yerin çok güzel planlamasını yapmıştık. Daha önceki yıllarda Kayapa Belediyesi tarafından yapılan planı da içerisine dahil etmiştik. 250-280 bin arasında nüfusun yaşayacağı uydu kent planlamasını rahmetli Hüseyin Kaptan hoca yapmıştı. Son derece güzel ve iyi bir plandı. Üstelik yer altında metro ve tramvay hatları düşünülmüş, ailelerin çocuklarını yeşil alanlar içerisinde okula göndereceği, ticaret alanları planlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yıl bekledikten sonra iptal edilmesi hepimizi üzdü. Biz, mecburen Kayapa bölgesini çıkarıp, sadece mera bölgesinde planlama yaptı. Katlar değişken, 3 ila 15 kat arasında değişiyor. Bir dönüm yerinize 3 katlı yerde 10 daire yapıyorsanız, 15 katlı yerde de 10 daire yapacaksınız. Ona göre kesinti alınıyor. Planlama ona göre yapılmıştı. O plan Büyükşehir'den geçtikten sonra mera bölgesinin bir kısmını kurtarmış olacağız. Orada yeni bir megakent oluşuyor, ama istediğimiz gibi değil" dedi.

Projenin geçmesi gerektiğini ifade eden Bozbey, " Görükle mera bölgesi 120 bin nüfusa tevekkül edecek. 120 bin nüfusun oluşacağı Kayapa tarafındaki eski planlamayı katarsak 240 bin nüfuslu bölge olacak. Ama birbirleriyle entegre olmayan plan olacak. O dönemdeki Büyükşehir Belediye Başkanımız, ben onu geçirmeyeceğim, kentsel dönüşüm yapacağım dedi. Kentsel dönüşümde Nilüfer'in hali belli. Böyle kentsel dönüşüm dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Bunu en baştan söyledik. Bakanlık da bu işe el koydu. Şu anda vatandaş da mağdur, müteahhit de" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün bütünü içine alan planlarla çözüleceğini vurgulayan Bozbey, "Bunu hep iddia ettik. Bir bölgeyi tamamen alırsınız, plan yaparsınız. Yaptığınızda planda yoğunluk artırabilirsiniz. Arttırdığınız yoğunluğa gelecek olan tesisleri oluşturmak zorundasınız. Oraya farklı insanlar gelecek. Yeşil alan, okul, karakol, sağlık, yola ihtiyacı olacak. Bunları düşünmeden yaparsanız, plan olmaktan çıkar. Ataevler için artık geçti. Beşevler için daha var. Ağırlıklı kentsel yenileme dediğimiz Ataevler'de alt yapının tamamı değişecek. Devlete yükünü hesaplayın" şeklinde konuştu.