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26 Mayıs 2018 16:46

Görünmez kazada kolunu kaybetti

Bursa’da seyir halindeki kamyonetin açılan kapağının çarpması sonucu kolunu kaybeden kamyon sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Görünmez kazada kolunu kaybetti

26 Mayıs 2018 16:46


Kaza, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karacabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru gitmekte olan Serdar K. (18) yönetimindeki 16 KR 557 plakalı kamyonetin kasasının yan kapağı açıldı. Seyir halindeyken açılan kapak, yol kenarında park halinde bulunan 35 TFH 98 plakalı kamyon sürücüsü Süleyman Ş’nin kapı camının dışında duran koluna çarptı.


Şiddetli şekilde çarpan kapak kamyon sürücüsü Süleyman Ş’nin kolunu kaybetmesine sebep oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından şahsı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Süleyman Ş, daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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