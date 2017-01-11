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11 Ocak 2017 11:16

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu:

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu:

11 Ocak 2017 11:16

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, göz sağlığı için A, C ve E vitaminlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Gece körlüğü ve kuru göz gibi hastalıkların önlenebilmesi için A vitamininin önemli olduğunu belirten İpçioğlu, "Yaş ilerledikçe ortaya çıkan katarakt gibi görme sorunlarının önlenmesinde vitaminler, aldığımız mineraller ve bazı bitkisel ürünlerin rolü oldukça fazladır. A, C ve E vitaminlerinin tüm göz sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Bu vitaminlerin ve minerallerin yeterli tüketildiği takdirde gece körlüğü ve katarakt gibi birçok hastalık önlenebilir. Aldığımız her besinin, göz kapağından retinaya kadar birçok yararı olabilir. Kayısı, havuç, mango, şeftali, yumurta gibi besinlerinin gözümüzün nemli kalmasını sağlayarak, gözümüze giren diğer kötü maddelerden gözlerimizi arındırıyor. Kiraz, üzüm, çilek, yeşil çay uzun saatler çalışmış kişilerin gözlerinde oluşan gerginliği azaltabiliyor. Ayrıca da gözdeki kan damarlarını besleyerek, gözlerin canlı ve daha parlak olmasını sağlayabiliyor" dedi.
Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, bakliyat, ayçiçeği, susam, avokado, fındık, badem gibi besinler ise göz kapaklarını besleyerek gözlerimizin şiş veya kırmızı renkte görünmesini engelleyebildiğini söyledi. İpçioğlu, "Göze kan oturmasını engellediği gibi bu besinler göz ağrılarını da azaltabiliyor. Erken yaşlarda düzenli beslenmek ve bol bol meyve tüketmek göz sağlığını korumada yardımcı olur. Düzenli olarak her gün meyve tüketen kişilerde, ilerleyen yaşlarda görme kayıplarını azalttığını ve daha güçlü ve net gözlere sahip olunabilir" diye konuştu.
İpçioğlu, havuç ve şeftali gibi besinlerin geceleri görme açısını daha iyi sağlayabildiğini ve besinlerin yan koruma olduğunu yine de göz de herhangi bir problem ya da ağrı hissedildiğinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini dile getirdi.



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