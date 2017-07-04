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04 Temmuz 2017 12:41

Göz kamaştıran sergi

Bursa’da unutulmaya yüz tutmuş sanatlar görücüye çıktı.

Göz kamaştıran sergi

04 Temmuz 2017 12:41


Ördekli Kültür Merkezi’nde açılan sergide el emeğiyle yapılan eserler teşhir edildi. Naht ve ebru sergisinin yanında ahşap yakma, yumurta kabuğu oymacılığının da bulunduğu karma sergide ebru ve ahşabın uyumu göz doldurdu. Murat Sümer, Ali Kızılgül, Doğan Keskin, Erdoğan Şeker, Kıyasettin Aydoğan, Olgun Kılıçarslan ve Nevzat Yediren tarafından açılan sergide yüze yakın eser yer alıyor.


Sabır ve büyük emek gerektiren eserlerden bazılarının bir ayda ortaya çıktığını belirten Murat Sümer, "Bu tür sanatlara ilgi azaldı. Sanat ile uğraşanlara destek verilmeli. Marifet iltifata tabidir" dedi.


Sergi 7 Temmuz Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak.




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