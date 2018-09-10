Göz sağlığı okul başarısını etkiliyor

Dr. Metin Yıldız, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala aileleri, çocuklardaki göz bozuklukları konusunda uyardı.

Göz rahatsızlığının ortadan kaldırılmaması halinde çocuklarda, baş ve göz ağrısının yanı sıra konsantrasyon bozukluğu ile derslerde başarısızlığın gözlenebileceğini dile getiren Özel Hayat Hastanesi Dr. Metin Yıldız, erken yaştaki göz bozuklukları konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Metin Yıldız, “Ailelere ve öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Göz bozukluklarının fark edilmemesi durumlarda çocuğun eğitim başarısı düşmektedir. Çocuklarda göz muayenesi doğuştan itibaren yapılması gerekir. Doğumdan sonra üçüncü ayda, birinci yılda, üçüncü yılda ve 5'inci yılda göz muayenesinin yapılması uygundur. Göz sağlığı okul başarısını doğrudan etkiler. Okula başladıktan sonra okula gitmek istemezse, ders çalışmak istemezse bir görme bozukluğu olabileceğini düşünmek gerekir. Okul döneminde yıllık muayene yeterlidir” diye konuştu.

Erken yaştaki göz hastalıklarının belirtilerine dikkat çeken Yıldız, bir veya her iki gözde kayma, gözde sulanma, gözleri sık sık ovalama, başı bir yana eğerek bakma, bir gözü kapayarak ya da gözlerini kısarak bakma gibi belirtilerin görülmesi halinde bir uzmana danışılması gerektiğini söyledi.