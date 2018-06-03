Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 09:53

Gözaltı torbaları ile vedalaşın

Kişiyi olduğundan daha yaşlı, yorgun, uykusuz, sağlıksız gösteren gözaltındaki torbalanmaların çeşitli sebepleri olduğunu belirten uzmanlar, herkesin başına ara sıra gelen ya da sürekli bir şikayet konusu olan bu sorunun yaygın görülen bir sıkıntı olduğuna dikkat çekti.

Gözaltı torbaları ile vedalaşın

03 Haziran 2018 09:53


İnsanın kendini ifade etmesi ve duygusal mesajlar iletmesinde gözlerin anahtar rol oynadığına dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Genetiğe, dış etkenlere ve yaşlanmaya bağlı olarak göz çevresinde meydana gelen değişiklikler yüzde en erken fark edilen yaşlanma belirtisidir. Göz çevresi cilt dokusu vücudumuzdaki en ince deridir. Gözaltındaki torbalanmaların farklı farklı sebepleri olabilir. Kötü beslenme, alkol, sigara, yoğun makyaj, az su tüketimi, aşırı tuz tüketimi, uykusuzluk, kitap, bilgisayar gibi göz yorgunluğu gözaltı torbalanmasının belirgin sebepleri arasında sayılabilir. Bu sebeplerle oluşan torbalanmaları alınacak tedbirlerle minimalize etmek kişinin elindedir. Öte yandan, yıllar hızla akıp geçiyor ve yaş alma devam ediyor. Yaşlanmaya bağlı olarak deri elastikiyetini kaybeder ve gözyaşı kesesi belirginleşir ki bu da gözaltı morluklarının ve torbalanmalarının oluşması, zaman içinde artması için yeterli diğer bir sebep” dedi.


Genetik faktörlere bağlı olarak genç yaşlarda da bu deformasyonların görülebildiğini ve yaşın ilerlemesi ile tablonun daha ciddi bir görünüme ulaşabildiğini aktaran Özcan, “Altın iğne tedavisi ile cilt altı doku ve cilt yüzeyi uyarılır. Bu uygulama ‘Termal Yeniden Yapılandırma’ sağlayarak kollajenin ve elastik liflerin üretilmesini tetikler. Lifting etkisi bu alternatif, erken dönemdeki gözaltı torbalanmasının tedavisinde medikal çözüm olarak etkin kullanılır. Sarkmalar ve torbalanmaların belirginleşmeye başladığı 40 yaş üzerindeki kişilerde ise göz kapağı ve göz çevresi estetiği ile tatminkar sonuçlar alınabilir. Cerrahi teknikler ile bağ ve kas dokusu onarımı sağlanır. Gözlerde çarpıcı bir gençleştirme yapılmış olunur ve kişi tazelenmiş bir görüntüye kavuşturulur” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç