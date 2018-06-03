Gözaltı torbaları ile vedalaşın

İnsanın kendini ifade etmesi ve duygusal mesajlar iletmesinde gözlerin anahtar rol oynadığına dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Genetiğe, dış etkenlere ve yaşlanmaya bağlı olarak göz çevresinde meydana gelen değişiklikler yüzde en erken fark edilen yaşlanma belirtisidir. Göz çevresi cilt dokusu vücudumuzdaki en ince deridir. Gözaltındaki torbalanmaların farklı farklı sebepleri olabilir. Kötü beslenme, alkol, sigara, yoğun makyaj, az su tüketimi, aşırı tuz tüketimi, uykusuzluk, kitap, bilgisayar gibi göz yorgunluğu gözaltı torbalanmasının belirgin sebepleri arasında sayılabilir. Bu sebeplerle oluşan torbalanmaları alınacak tedbirlerle minimalize etmek kişinin elindedir. Öte yandan, yıllar hızla akıp geçiyor ve yaş alma devam ediyor. Yaşlanmaya bağlı olarak deri elastikiyetini kaybeder ve gözyaşı kesesi belirginleşir ki bu da gözaltı morluklarının ve torbalanmalarının oluşması, zaman içinde artması için yeterli diğer bir sebep” dedi.

Genetik faktörlere bağlı olarak genç yaşlarda da bu deformasyonların görülebildiğini ve yaşın ilerlemesi ile tablonun daha ciddi bir görünüme ulaşabildiğini aktaran Özcan, “Altın iğne tedavisi ile cilt altı doku ve cilt yüzeyi uyarılır. Bu uygulama ‘Termal Yeniden Yapılandırma’ sağlayarak kollajenin ve elastik liflerin üretilmesini tetikler. Lifting etkisi bu alternatif, erken dönemdeki gözaltı torbalanmasının tedavisinde medikal çözüm olarak etkin kullanılır. Sarkmalar ve torbalanmaların belirginleşmeye başladığı 40 yaş üzerindeki kişilerde ise göz kapağı ve göz çevresi estetiği ile tatminkar sonuçlar alınabilir. Cerrahi teknikler ile bağ ve kas dokusu onarımı sağlanır. Gözlerde çarpıcı bir gençleştirme yapılmış olunur ve kişi tazelenmiş bir görüntüye kavuşturulur” şeklinde konuştu.