Gözlerini açmaya hali yokken otomobil çaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde çaldığı otomobilde yakalanan madde bağımlısı genç, ayakta duramayınca kollarına giren polisler tarafından gözleri kapalı halde karakola götürüldü.

İddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Y.A. (16), Sakarya kent merkezinde Hüseyin Sorgut'a ait 54 ZU 871 plakalı otomobili park halindeyken kelebek camını kırarak çaldı. Şüpheli Y.A., dün gece 22.30 sıralarında İznik'te bir benzin istasyonundan yakıt alırken araç takip sistemi çalıntı uyarısı verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Y.A.'yı İznik- Yenişehir karayolunda yaşanan kovalamaca sonrası yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, ayakta durmakta zorluk yaşayınca polis ekipleri tarafından kollarına girilerek polis merkezine götürüldü. Çalıntı otomobilin arka koltuğundaki boş yapıştırıcı kutusu ise dikkat çekti. Yaşı küçük şüpheli Y.A., Sakarya polisine teslim edildi.

Çalınan otomobilinin bulunduğu haberini alan Hüseyin Sorgut, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek aracını teslim aldı. Sorgut, "Polisimize çok teşekkür ediyorum. Aracımı kısa sürede buldular. Allah onlardan razı olsun" dedi.