Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Yaklaşık 20 metre savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolunda, İznik lambaları yakınlarında meydana geldi. Işık ihlali yaptığı ileri sürülen Ali N. idaresindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu (66) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adam yaklaşık 20 metre savrulup refüje düştü. Hüseyin Kuşlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alınırken, kazada ağır yaralanan Hüseyin Kuşlu’nun şapkası ile gözlüğü otomobilin kırılan camının arasına sıkıştı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.