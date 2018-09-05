Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 19:57

Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

05 Eylül 2018 19:57

Yaklaşık 20 metre savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolunda, İznik lambaları yakınlarında meydana geldi. Işık ihlali yaptığı ileri sürülen Ali N. idaresindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu (66) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adam yaklaşık 20 metre savrulup refüje düştü. Hüseyin Kuşlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.


Otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alınırken, kazada ağır yaralanan Hüseyin Kuşlu’nun şapkası ile gözlüğü otomobilin kırılan camının arasına sıkıştı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç