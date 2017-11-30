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30 Kasım 2017 12:05

Gözünü güneş alan tanker sürücüsü kaza yaptı

Bursa’nın İznik ilçesinde süt tankeri kaza yaparken, bir kişi yaralandı.

Gözünü güneş alan tanker sürücüsü kaza yaptı

30 Kasım 2017 12:05


Orhangazi’den İznik’e gelen 16 DY 666 plakalı kamyonun sürücüsü Sadık Kızılkaya (38), aynı şeritte park halinde olan 10 YN 637 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, köyün girişinde okula yakın olan demir korkuluklara çarparak durdu. Faciadan dönülen kazada sürücü Kızılkaya kamyonun kupa kısmında sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden 20 dakikada çıkartılan Sadık Kızılkaya, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözünü güneşin aldığını söyleyen Kızılkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.




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