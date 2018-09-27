Gözyaşları içinde evlerinin yıkılmasını izlediler

Bursa'da patlamanın ardından kullanılmaz hale gelen 3 katlı bina iş makineleri tarafından yıkıldı. Evlerinden çantalarını dahi alamadan çıkan vatandaşlar, gözyaşları içinde yıkımı izledi.

Osmangazi ilçesinde dün meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından kullanılmaz hale gelen 3 katlı binanın yıkımına başlandı. İş makineleri tarafından gerçekleştirilen yıkımı ev sahipleri gözyaşları içerisinde takip etti. Patlamanın ardından hiçbir eşyasını almadan evden çıkan vatandaşlar geceyi komşu ve akrabalarının yanında geçirdi.