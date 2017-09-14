Gran Fondo Marmara heyecanı başlıyor

25 ülkeden 2 bin sporcunun pedal çevireceği bisikleti turu, 24 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Gran Fondo Marmara Koordinatörü Ömer Kafkas organizasyonla ilgili bilgiler verdi. 24 Eylül’de yapılacak bisiklet turunun uzun mesafe olarak İstanbul’daki Viaport Asia Outlet Shopping’ten saat 09.00’da başlayacağını belirten Kafkas, yarışın Bursa’daki Endülüs Park AVM’de son bulacağını söyledi. Kafkas, kısa parkurun ise Orhangazi Kent Meydanı’ndan 11.00’da başlayarak yine Endülüs Park AVM’de sona ereceğini açıkladı.

Ömer Kafkas, “Uluslararası bazda çok önemli bir organizasyona hazırlanıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen bu tura dünyaca ünlü pek çok değerli marka sponsor oldu” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basın sözcüsü Selçuk Salih Başhan ise Büyükşehir Belediyesi’nin spora her zaman tam destek verdiğini hatırlattı. Organizasyon yapılırken trafik akışının aksamayacağını belirten Başhan, yol güvenliği için de gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti. Uzun ve kısa parkurlarda ambulansların da bekleyeceğini kaydeden Başhan, “Biz sporla yatan, sporla kalkan bir şehiriz. Spor söz konusu olduğunda bütün imkanları seferber ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz" diye konuştu.