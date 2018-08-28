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28 Ağustos 2018 14:31

Grand Fondo Dünya Yol Bisiklet Yarışı’nda 2 Türk

İtalya’nın Varese şehrinde yapılacak olan Gran Fondo Dünya Yol Bisiklet Şampiyonası’nda Türkiye’yi Yalova’dan milli bisikletçiler Zafer Yalın ve Bahadır Düner temsil edecek.

Grand Fondo Dünya Yol Bisiklet Yarışı’nda 2 Türk

28 Ağustos 2018 14:31


135 KM’lik zorlu bir parkurda yarışacak olan Zafer Yalın ve Bahadır Düner yıl içerisinde ülkemizde gerçekleştirilen birçok yarışta başarılı sonuçlar elde ettiler. Ayrıca kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olan Düner ve Yalın uluslararası yapılan birçok yarışta da kupa kazandı.


İtalya’da yapılacak olan yarışlar ile ilgili konuşan milli bisikletçi Bahadır Düner "Tüm hazırlıklarımız tamam, kürsüye çıkıp İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele edeceğiz, inşallah başarılı bir sonuç ile ülkemize döneceğiz" dedi.



Gran Fondo Yarışları Nedir?


İsmi ’Gare di fondo’ yani ’mesafe yarışları’ anlamına gelen bu yarışlar, çoğunlukla katılımcıların yaş ve düzeyine göre aynı parkurda ama farklı mesafe ve zorluk düzeyinde organize ediliyor. Farklı mesafelerdeki yarışlar Gran Fondo, Mezzo Fondo ve Fondo olarak adlandırılıyor. Gran Fondo, en uzun mesafeli olan parkur için kullanılıyor. Avrupa’da yıllar boyunca oldukça popüler hale gelen geniş katılımlı Gran Fondo bisiklet yarışları diğer kıtalara da yayılmayı ve yoğun ilgi görmeyi başarmış. Bir spor müsabakası, kültürel bir deneyim ya da sosyal sorumluluk hareketi olarak bisiklete binen kitleleri bir araya getiren Gran Fondo’ların en bilinenleri arasında Prosecco Cycling Classic, Novi Colli ve Felice Gimondi müsabakaları önde geliyor.




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