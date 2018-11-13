Gripten kurtulacağım derken böbreğinizi ve karaciğerinizi kaybetmeyin

Mustafa Ekici, soğuk algınlığı ve gripten kurtulmak için kullanılan adaçayı, zencefil ve ıhlamur gibi ürünler dışında internetten alınan bitkisel karışımların böbrek ve karaciğere zarar verebileceğini söyledi.

Soğuk algınlığı ile grip arasında önemli farklar olduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Mustafa Ekici, “Soğuk algınlığı, hafif seyirli ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ile seyreder. Genellikle ayaktan geçirilebilir. Burun iltihabına sebebiyet verebilir. Hafif ağrı kesiciler ve doktorun vereceği dekonjestan (burun tıkanıklığı için kullanılan ilaç) içerikli ilaçlarla tedavi olunur” diye konuştu.

Grip virüslerinin çabuk bulaşıcı ve sonbahar-kış aylarında etkisini gösterdiğini belirten Ekici, “Şiddetli baş ağrısı, terleme, öksürük ve genel vücut ağrısıyla ortaya çıkar. Soğuk algınlığından farkı ise influenza virüsleriyle ortaya çıkmasıdır. Ağızdan akciğere kadar uzanan solunum yollarında ciddi enfeksiyonlara yol açar. Daha önce bunlar halk dilinde domuz gribi, kuş gribi gibi alt birimleri oluşturmaktaydı. Geçmişte Türkiye'de bu gibi salgınlar ortaya çıktı. Mümkün olduğu kadar kapalı ortamlardan uzak durmak gerekiyor. Eğer buralardan kaçınamazsak mekanın havalandırılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Mutlaka el yıkamasına özen gösterilmelidir. Grip hastalığı olan kişilerden uzak durulması lazım. Salgın dönemlerinde maske takılması, bol sıvı tüketilmesi, beslenmeye dikkat edilmesi gerekir” dedi.

Risk altında bulunan gruplar açısından çocuklar ve 65 yaş üzeri kişilerin daha hassas olduğunu ifade eden Dr. Ekici şunları söyledi:

“Bunun dışında gebeler, şeker hastalığı ve kronik hastalığı olanların çok dikkatli olması gerekmektedir. Soğuk algınlığı, basit önlemler ve tedavilerle geçebilir. Ancak rastgele bitkisel ürünler kullanmak çok tehlikelere yol açmaktadır. Mesela böbrek ve karaciğeri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Gribin tedavisi için öksürük ve ateş varsa mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. İlk 48 saat çok mühim. Bilinçsiz kullanılan antibiyotikleri de tavsiye etmiyoruz. Sadece doktorun vereceği kararlarda antibiyotik kullanılabilir. Gripte de bitkisel ürünler kullanılmaktadır. Bunlar adaçayı, zencefil ve ıhlamur gibi ürünleri kullanabilir. Ancak internet üzerinden alınan, bilinmeyen ürünler fayda yerine zarar getirebilir.”

Söz konusu rahatsızlığın grip aşısıyla korunabilecek bir virüs hastalığı olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Ekici, “Mevsim gribinde her yıl sonbahar aylarında doktorunuzun tavsiyesi aşı ile korunmak mümkündür. Bilhassa risk altındaki gruptakilerin (65 yaş üstü, diyabet, karaciğer ve kronik böbrek hastaları ile kronik akciğer hastaları) aşılanması mutlaka gerekir” diye konuştu.