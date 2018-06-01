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01 Haziran 2018 15:40

GSM bayiinde eski ortak dehşeti

Bursa’da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden eski ortaklar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

GSM bayiinde eski ortak dehşeti

01 Haziran 2018 15:40

Olayın zanlısı eski ortak polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, N.V.B. isimli zanlı GSM bayiine girip eskiden ortağı olduğu iş yerinin şimdiki sahipleri Murat Yenikapı ve ağabeyi Abdullah Yenikapı ile Abdullah Yenikapı’nın oğlu Abdurrahman Yenikapı’ya tabancayla ateş etti.


Murat Yenikapı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ağabeyi Abdullah Yenikapı ile oğlu Abdurrahman Yenikapı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı N.V.B. güven timleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis takviye olarak gönderilirken, Metrodan inen vatandaşlar polis ekiplerini görünce olay yerinde toplanıp meraklı gözlerle olanları izledi. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Murat Yenikapı’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




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