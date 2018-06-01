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01 Haziran 2018 14:51

GSM bayiinde kanlı infaz

Bursa’da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı.

GSM bayiinde kanlı infaz

01 Haziran 2018 14:51

Olayın zanlısı polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre, N.V.H. isimli zanlı GSM bayiine girip abi kardeş oldukları öğrenilen Murat Yenikapı ile Abdullah Yenikapı’ya ateş etti.


Murat Yeni kapı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Abdullah Yenikapı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı Güven timleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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