GTSO yönetiminden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz Semih Aşkın, Abdullah Kavlak, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Şefik Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Buluk, Alaattin Akcan, Hasan Hamaloğlu ve Genel Sekreteri Agah Arda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Uzun yıllardır beraber çalıştığımız TOBB Başkanımızı Gemlik Ticaret Sanayi Odası olarak bu dönemde destekliyor, kendilerine seçimlerde başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyarette ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri, Gemlik’te organize sanayi kurulması konusunda Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi. Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili olarak Sanayi Bakanından randevu alacağını ve bu konuda GTSO’ya tam destek vereceğini ifade etti.