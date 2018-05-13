Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 14:53

GTSO yönetiminden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

GTSO yönetiminden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

13 Mayıs 2018 14:53

Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.


GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz Semih Aşkın, Abdullah Kavlak, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Şefik Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Buluk, Alaattin Akcan, Hasan Hamaloğlu ve Genel Sekreteri Agah Arda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.


Oda Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Uzun yıllardır beraber çalıştığımız TOBB Başkanımızı Gemlik Ticaret Sanayi Odası olarak bu dönemde destekliyor, kendilerine seçimlerde başarılar diliyoruz” dedi.


Ziyarette ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri, Gemlik’te organize sanayi kurulması konusunda Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi. Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili olarak Sanayi Bakanından randevu alacağını ve bu konuda GTSO’ya tam destek vereceğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç