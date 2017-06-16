Güdül: "Yangınlara karşı hazırız"

Orman yangınları ile mücadele konusunda teknik donanım ve yangın müdahale ekiplerinin hazır durumda olduğunu belirten Orman İşletme Müdürü Nejdet Güdül, "Orman yangınlarının yüzde 98’i insan kaynaklı sebeplerden çıkmaktadır. Mevsimsel olarak yangın riskinin başladığı bir dönemde bulunuyoruz. İstatistik verilerine göre Haziran, Temmuz ve Eylül ayları yangın çıkma olasılığının en yükseğe ulaştığı aylardır. Bu aylarda olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için vatandaşlarımıza ormanda ateş yakmamalarını, yakarlarsa söndürmeden ayrılmamalarını, anız yakmamalarını, ormanda yansıtıcı durumda bulunan cam, şişe kırıkları bırakmamalarını istiyoruz. Ayrıca ormanda herhangi bir şekilde duman veya ateş gördüklerinde ücretsiz alo 177 orman yangın ihbar hattımızı aramalarını rica ediyoruz. Bunu aramaları durumunda müdahaleye hazırız” dedi.

"Yangınlara karşı hazırız"

Yangınlara karşı ekiplerinin 7/24 hazır olduğunu ifade eden Güdül, "İnegöl’de bir, Yenişehir’de de bir adet arazi ekibimiz var ve şu an faaller. 1 adet de yangın ilk müdahale aracımız. Şu anda faal, hazır beklemekte. Herhangi bir yangın çıkma ihtimaline karşı da İnegöl Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı biri Gedikpınar’da, diğeri de Çamlık mevkiinde iki adet yangın gözetleme kulemiz var. Bunlar 24 saat esasına göre etrafı gözetliyorlar. Herhangi bir duman veya ateş görüldüğünde bize haber veriyorlar ve diğer ekipler de hareket edip söndürüyorlar. Burada en önemli unsur yangın veya dumanın görülür görülmez haberdar edilmesi, çabuk hareket edilmesi. Zamanla yarışıyoruz. Bu yüzden kulede çalışan arkadaşlarımızın görevi çok önemlidir” diye konuştu.

Cezası var

Yaz mevsimi dolayısıyla piknikçilerin piknik sahalarında ve mesire yerlerinde piknik yapmaları isteyen Nejdet Güdül, “Bunun haricinde gelişigüzel herhangi bir yerde ateş yakmamalarını istirham ediyoruz. İnegöl’de şu an 11 adet mesire alanımız var. Belirlenen yerlerin haricinde ormanlık alanlarda ateş yakarak çevreye zarar verenlere çeşitli cezalar uygulanıyor. Ormana 4 kilometre mesafede ateş yakmak zaten kanunen yasaktır. Geçtiğimiz yıl büyük çaplı bir yangınla karşılaşmadık. İşletme Müdürlüğümüz 3. derece yangına hassas bir bölge. Bunun sebebi, İnegöl ormanının çoğunun yapraklı olmasıdır. Bizim için en riskli yer çamlık olması nedeniyle Yenişehir’dir. İnegöl o yönden biraz daha avantajlı” dedi.

"Sigara izmariti atmayalım"

Güdül, ormandan geçen yollara sigara izmariti atılmaması yönünde uyarılarda da bulunarak, "Ufak bir kıvılcım önemsenmiyor ama otlar kuruduğunda bir de rüzgar varsa tek bir kıvılcım yüzlerce hektar ormanın birkaç saat içerisinde yok olmasına sebep olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.