Gülbahçespor’a iade-i ziyaret

Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan kulüp lokalinde gerçekleşen buluşmada Başkan Aktaş, kulüp yöneticileri, antrenör, sporcular ve taraftar temsilcileri ile bir araya geldi. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Osman Kılıç’ın da hazır bulunduğu görüşmede Başkan Aktaş, takım ile alakalı yetkililerden bilgi aldı. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gülbahçe Spor Kulübü’nün üç sezonda üç lig birden yükselerek önemli bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Bursa’nın sanayi ve ticarette olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişme gösterdiğini ve her geçen gün bu konuda yeni atılımların olduğunu belirten Başkan Aktaş, Gülbahçe Spor Kulübü’nün ‘bir mahalle takımı olmasına karşın’ çok güzel başarılar elde ettiğini ifade etti. Takımın üç yılda üç lig birden atlayarak Bursa’yı gururlandırdığını belirten Başkan Aktaş, “Gülbahçespor bu sezon inşallah bizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek. Daha önce kulüp başkanı Ayhan Vardar, yönetim kurulu üyeleri, antrenör ve sporcu kardeşlerimiz bizi ziyaret etmişti. Biz de kendilerine bir iade-i ziyaret gerçekleştirdik. Genel istişare yaptık, ‘Neler yapılabilir?’ diye. Bölgesel Amatör Lig, profesyonel ligin bir altı. Kısa zamanda önemli başarılara imza atmış bir kulüp, camia var karşımızda. Eminim ki bu başarılar elde edilirken, birileri maddi ve manevi fedakarlıkta bulundu. Başta Başkan Ayhan Vardar olmak üzere yönetim kurulu üyelerini, antrenörleri, sporcuları tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz her zaman için camianın yanında olduk ve destek vermeye çalıştık. Bundan sonra da bu anlayışımız sürecektir. Yapılan sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Gülbahçe Spor Kulübü, yeni başarılara imza atmaya devam eder“ dedi.

Gülbahçe Spor Kulübü Başkanı Ayhan Vardar ise ziyaretinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Görüşmenin ardından kulüp yöneticileri, antrenör ve sporcular, Başkan Aktaş’la hatıra fotoğrafı çektirdi.