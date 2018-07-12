Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:22

Gülbahçespor’a iade-i ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aldığı başarılı sonuçlarla Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Gülbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, yeni sezonda takıma başarılar diledi.

Gülbahçespor’a iade-i ziyaret

12 Temmuz 2018 11:22


Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan kulüp lokalinde gerçekleşen buluşmada Başkan Aktaş, kulüp yöneticileri, antrenör, sporcular ve taraftar temsilcileri ile bir araya geldi. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Osman Kılıç’ın da hazır bulunduğu görüşmede Başkan Aktaş, takım ile alakalı yetkililerden bilgi aldı. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gülbahçe Spor Kulübü’nün üç sezonda üç lig birden yükselerek önemli bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Bursa’nın sanayi ve ticarette olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişme gösterdiğini ve her geçen gün bu konuda yeni atılımların olduğunu belirten Başkan Aktaş, Gülbahçe Spor Kulübü’nün ‘bir mahalle takımı olmasına karşın’ çok güzel başarılar elde ettiğini ifade etti. Takımın üç yılda üç lig birden atlayarak Bursa’yı gururlandırdığını belirten Başkan Aktaş, “Gülbahçespor bu sezon inşallah bizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek. Daha önce kulüp başkanı Ayhan Vardar, yönetim kurulu üyeleri, antrenör ve sporcu kardeşlerimiz bizi ziyaret etmişti. Biz de kendilerine bir iade-i ziyaret gerçekleştirdik. Genel istişare yaptık, ‘Neler yapılabilir?’ diye. Bölgesel Amatör Lig, profesyonel ligin bir altı. Kısa zamanda önemli başarılara imza atmış bir kulüp, camia var karşımızda. Eminim ki bu başarılar elde edilirken, birileri maddi ve manevi fedakarlıkta bulundu. Başta Başkan Ayhan Vardar olmak üzere yönetim kurulu üyelerini, antrenörleri, sporcuları tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz her zaman için camianın yanında olduk ve destek vermeye çalıştık. Bundan sonra da bu anlayışımız sürecektir. Yapılan sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Gülbahçe Spor Kulübü, yeni başarılara imza atmaya devam eder“ dedi.


Gülbahçe Spor Kulübü Başkanı Ayhan Vardar ise ziyaretinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Görüşmenin ardından kulüp yöneticileri, antrenör ve sporcular, Başkan Aktaş’la hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç